Pallacanestro Serie A – L’Armani gode anche in campionato: battuta Bologna al Forum

Milano ( Olimpia Milano – Virtus Bologna 74-63) – Sesta vittoria in 7 gare per coach Peppe Poeta alla guida dell’EA7 Emporio Armani Milano: l’Olimpia interrompe la striscia positiva della Virtus Olidata Bologna aggiudicandosi il big-match dell’11esima giornata per 74-63 e si porta a 7-4 in classifica. Armoni Brooks guida ancora i biancorossi realizzando 23 punti. Decisivo il parziale di 17-2 tra il 24′ e il 28′.Di effetti la vittoria di stasera dell’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna ne ha parecchi. Il 74-63 che matura a favore dell’EA7 Emporio Armani all’Unipol Forum riporta gli uomini di Poeta su un miglior record in campionato (6-4, 12 punti, 6° posto) e, di contro, toglie all’Olidata la leadership della Serie A, che ora appartiene alla sola Brescia. Armoni Brooks colpisce ancora con 23 punti e tanta energia, ma anche Zach LeDay e Josh Nebo si fanno sentire a 14. Dall’altra parte 13 di Luca Vildoza e 12 di Alen Smailagic. Da rimarcare il fatto che l’Olimpia riesce a prevalere nonostante tante, tantissime assenze.

Olimpia Milano – Virtus Bologna

Parziali: 21-11/14-24/23-14/16-14

Olimpia Milano: Ellis 3, Booker, Brooks 23, LeDay 14, Shields 12; Ceccato, Ricci, Guduric 8, Nebo 14. N.e.: Totè, Bandirali, Chouenkam. All.: Poeta.

Virtus Bologna: Vildoza 13, Edwards 11, Smailagic 12, Jallow 5, Diouf 1; Pajola 2, Niang 10, Alston, Hackett 2, Diarra, Akele 7. N.e.: Accorsi. All.: Ivanovic.