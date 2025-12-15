Pallacanestro Serie B Interregionale – Il Gulliver Tortona cade sul parquet della Sangiorgese

San Giorgio su Legnano ( Sangiovese – Gulliver Tortona 84-79) –Si chiude con una sconfitta l’anno del Gulliver Derthona, battuto 84-79 dalla Sangiorgese nella trasferta del Pala Bertelli, valida per la dodicesima giornata del girone d’andata di Serie B Interregionale – Conference Nord.La gara si apre all’insegna dell’equilibrio, con i bianconeri capaci di prendere progressivamente il controllo del match. Derthona chiude infatti entrambi i primi due quarti in vantaggio, andando all’intervallo lungo sopra di tre lunghezze sul 41-38.Al rientro dagli spogliatoi cambia però l’inerzia dell’incontro: la Sangiorgese aumenta l’intensità offensiva e, grazie a un decisivo parziale di 26-14 nel terzo periodo, ribalta il punteggio. Tortona non molla e resta agganciata alla partita, affidandosi soprattutto al tiro da tre punti e mostrando carattere fino agli ultimi possessi arrivando a giocarsi il tutto per tutto a 30 secondi dal termine sul 82-79 per i lombardi. Il canestro di Manenti e il tiro sbagliato di Josovic dall’arco segnano la fine della partita condannando il Gulliver ad un’altra sconfitta.Il prossimo impegno in Serie B Interregionale è fissato per sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:30, quando Derthona tornerà tra le mura amiche nel nuovo anno per affrontare Gallarate.

Sangiorgese – Gulliver Tortona

Parziali: 18-20/20-21/26-14/20-24

Sangiorgese: Testa 10, Tosetti 24, Lo 3, Frontini ne, Milani, Dalcò 1, Sakalas 8, Lisoni ne, R.Picarelli, Manenti 16, Lang 8, A.Picarelli 14. All. Zambelli

Tortona:Fogliato 4, Furfaro, Bottelli 18 (4 ast), Bresciani 10, Borasi ne, Chikal ne, Wilkinson 1, Pisati 6 (9 reb), Bellinaso 13 (6 reb), Solazzi 5, Josovic 22, Taverna. All. Talpo Ass. Fanaletti