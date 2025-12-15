Tragedia sotto la cima del Monte Vailet, escursionista precipita e perde la vita

Monte Vailet (To) –I tecnici del Soccorso Alpino e Soeleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti oggi pomeriggio in Valchiusella per un’escursionista precipitata.L’allarme è stato lanciato intorno alle 14 dal compagno di escursione della donna che ha assistito all’incidente e le ha prestato le prime cure. Si trovavano sotto la cima del Monte Vailet quando, l’escursionista è precipitata, presumibilmente scivolando sul terreno sdrucciolevole, arrestando la caduta un centinaio di metri più a valle.Sul posto è stato inviato l’elicottero da cui è stata sbarcata al verricello l’equipe che ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare che purtroppo sono state vane ed è stato possibile soltanto constatare il decesso.In seguito all’autorizzazione della procura, la salma è stata recuperata e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria. Il compagno di escursione era già stato evacuato precedentemente, sempre in elicottero.