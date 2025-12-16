Crolla il muro del parcheggio della stazione: indagini su di chi sia la competenza

Vercelli – Non è chiaro di chi sia la competenza dei mattoni caduti nella notte tra Domenica e Lunedì nel parcheggio Sos della stazione a Vercelli. Non ci sono stati, per puro caso, danni a persone o mezzi, ma quanto successo ha, di fatto, dato il via ad un carosello di verifiche sulla proprietà e sulle relative opere di manutenzione relative al muro, dato che la struttura in mattoni separa due aree gestite da due realtà diverse: da un lato c’è Rfi, Rete Ferroviaria italiana. Dal lato stradale c’è Atap, azienda del trasporto pubblico locale nel territorio di Vercelli e Biella, che affitta la superficie ad un immobiliarista privato. I mattoni sono crollati dal lato dell’autostazione, mentre dalla parte opposta c’erano le auto parcheggiate di pendolari e viaggiatori. Al momento l’unico dato certo è che il muro non fosse di proprietà comunale. La situazione precaria era ben nota a tutti. Non solo perché, a distanza di pochi metri, una porzione di muro non esisteva già più, forse abbattuta da ragioni simili. Si indaga sulle cause del crollo, anche se emergerebbe una certa responsabilità delle piante cresciute in maniera incontrollata all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria, che avrebbe compromesso la stabilità del muro. Su tutta l’area ci sono progetti in divenire. Rai ha intenzione di riqualificare il parcheggio creando sistemi di sharing e ricarica di mezzi elettrici con formule di abbonamento per i pendolari. Il deposito Atap è in procinto di traslocare nella nuova sede in via Trento: quell’area verrò utilizzata dal comune come parcheggio pubblico.