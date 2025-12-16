Pallacanestro Eurolega – Altra vittoria per l’Olimpia di Poeta: battuto il Real Madrid

Milano ( Olimpia Milano – Real Madrid 89-82) – Seconda vittoria casalinga in Eurolega, dopo quella con il Panathinaikos, per l’Olimpia che batte il Real Madrid Allianz Cloud per 89-82. Primo successo nel nuovo palazzetto dato l’abbandono del Forum per preparare i Giochi Olimpici invernali. Primo tempo che vede uno scatenato Lyles che mette a referto nei primi dieci minuti nove punti e trascina i suoi che però chiudono il primo quarto sotto sul 23-21. Nel secondo quarto Milano domina in lungo e in largo trovando la continuità nel tiro da tre, specialità della casa di Brown che segna quattro tripla e permette ai suoi di andare all’intervallo lungo sul più undici. Nel secondo tempo, in particolare nel terzo quarto, Campazzo prova a riavvicinare i suoi ma l’Olimpia difende bene e non concede palle a rimbalzo, andando all’ultimo quarto sopra 66-60. Nel finale sale in cattedra Guduric che mette a segno una sfilza di triple tenendo a debita distanza gli spagnoli, nonostante un tentativo di rimonta che non è andato a buon segno. E’ Milano ad esultare alla fine con il suo pubblico già con la testa a Giovedì dove ci sarà un’altra importantissima sfida contro i turchi del Fenerbahce.

Olimpia Milano – Real Madrid

Parziali: 23-21/27-18 (50-39)/16-21 (66-60), 23-22 (89-82)

Olimpia Milano: 2 Brown, 3 Ellis, 6 Booker, 12 Brooks, 16 Leday, 17 Ricci, 21 Flaccadori, 23 Guduric, 25 Diop, 31 Shields, 32 Nebo, 42 Dunston. Coach Poeta

Real Madrid: 6 Abalde, 7 Campazzo, 14 Deck, 0 Lyles, 22 Tavares, 24 Feliz, 11 Hezonja, 25 Len, 23 Llul, 12 Maledon, 8 Okeke, 9 Procida. Coach Scariolo