Sgominata una rete di spaccio attiva tra Vercelli e Casale: sequestrati 10 chili di cocaina

Vercelli – Tre persone sono finite in carcere mentre a due è stato notificato l’obbligo di firma nell’ambito di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura, con l’apporto di colleghi di province limitrofe e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato e coordinata della Procura della Repubblica di Vercelli.Le misure cautelari sono state eseguite nei comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato, e Pontestura, a carico di diversi soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui è partita una complessa attività investigativa volta a ricostruire la filiera dell’attività criminale, che ha consentito inizialmente di trarre in arresto in flagranza di reato altri due soggetti e di sequestrare in totale più di 10 chili di cocaina, per poi riuscire a risalire a tutta la rete della distribuzione, avente base nel comune di Casale Monferrato.I cinque destinatari delle misure cautelari sono stati tutti rintracciati presso le proprie abitazioni: tre di loro, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Vercelli, mentre per gli altri due è stato disposto, rispettivamente, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria. Le perquisizioni, effettuate in tutte le proprietà dei soggetti indagati, e di altri tre individui indagati a piede libero, hanno consentito di sequestrare 60 grammi di hashish e bilancini per pesare la sostanza stupefacente a carico di una persona; mentre a carico di un altro indagato è stata sequestrata la somma totale di 10.100 euro in contanti. Inoltre, all’interno di una delle abitazioni perquisite, sono stati rinvenuti altri 7.440 euro in contanti e 3 orologi di lusso, marchio Rolex.