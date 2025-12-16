Tabaccaio spara e uccide rapinatore: sconto di pena per Franco Iachi Bonvin

Pavone Canavese (To) –Da cinque anni di carcere per omicidio volontario a un anno e otto mesi per omicidio colposo, con la pena sospesa per la condizionale. Così ieri, 15 dicembre, la Corte d’appello di Torino ha ridotto la pena per Marcellino (Franco) Iachi Bonvin. È il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che il 7 giugno 2019 sparò contro i ladri che stavano assaltando il suo negozio uccidendone uno, Ion Stavila, un 24enne originario della Moldavia.La telecamera presente nella tabaccheria era spenta e, per questo, non ha registrato le immagini dell’uccisione del rapinatore. Quella notte, la vittima aveva cercato di svaligiare il locale con altri due complici, che erano riusciti a fuggire con un bottino di circa 2.000 euro.Questa vicenda aveva diviso l’opinione pubblica. Molti compaesani sono sempre rimasti al fianco del tabaccaio e lo hanno dimostrato organizzando anche una fiaccolata con arrivo sotto casa sua. La moglie aveva dichiarato che lui aveva sparato solo per difendersi anche se l’autopsia certificò che il ladro fu colpito alle spalle. I complici di Stavila furono individuati e denunciati nel 2020.