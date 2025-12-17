Investito e trascinato per chilometri sull’asfalto: musicista muore tra le ruote di un tir

Genova –Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella serata del 16 dicembre a Genova. Arlandi è stato investito da un tir, il corpo è rimasto letteralmente incastrato sotto le ruote del mezzo che ha proseguito la marcia per circa due chilometri prima di fermarsi.La tragedia è avvenuta in via Cantore. Dai primi rilievi è emerso che il conducente del camion non si è accorto di nulla. A fermarlo sono stati alcuni passanti che hanno notato qualcosa trascinato dal mezzo pesante. A quel punto è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, i vigili del fuoco. A loro il compito di estrarre il corpo, incastrato tra le ruote.La Procura ha disposto il sequestro del mezzo pesante e del telefono dell’autista. La sezione infortunistica della polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Elio Arlandi aveva 67 anni. Era conosciuto a Genova perché nel 1979 aveva dato vita, con il bassista Piero De Luca, il batterista Giampiero Esposito e l’armonicista Fiorenzo Bodellini, ai “Big Fat Mama”, gruppo blues genovese tra i primi a proporre il genere in Italia e considerato fra i più rappresentativi a livello nazionale. Arlandi aveva lavorato a lungo come autista di mezzi pesanti.