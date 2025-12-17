Rapinava gli anziani indifesi: arrestato dei Carabinieri

Alessandria – E’ finito in carcere l’autore di due rapine ad Alessandria ai danni di altrettante persone anziane, una donna e un uomo, avvenute il 23 Settembre e il 19 Ottobre, rispettivamente nelle aree vicino al Ponte Maier e in zona Piazza Matteotti. In uno dei due episodi la vittima ha riportato gravi ferite alla testa. L’uomo agiva secondo il seguente modus operandi: sceglieva le vittime appartenenti alle fasce più deboli, in particolare persone anziane, che seguiva a distanza per poi colpire in punti bui e poco frequentati. Le aggrediva alle spalle stringendole al collo e scaraventandole a terra per sottrarre portafogli, denaro , telefoni e gioielli. Le indagini sono scattate immediatamente dopo il primo episodio. I Carabinieri della sezione operativa del nucleo di Alessandria hanno avviato una serrata attività investigativa, con servizi di osservazione in abiti civili e una meticolosa osservazione delle immagini di sorveglianza. L’identificazione ha condotto ad un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per rapina e già detenuto in passato per reati analoghi. I Carabinieri hanno denunciato l’uomo e richiesto una misura cautelare. Il gip del tribunale di Alessandria ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere, eseguita nei giorni scorsi dai Carabinieri