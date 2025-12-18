Calcio Supercoppa – Napoli batte il Milan per 2-0 e vola in finale

Riad – Il Napoli batte 2-0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l’accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre. Al King Saud University Stadium di Riad parte bene il Napoli, ma il Milan tiene il pallino del gioco costruendo e affacciandosi in maniera pericolosa dalle parti di Milinkovic-Savic. Rossoneri che sfiorano più volte la rete, ma a passare avanti al 39′ è la squadra di Conte con David Neres, col brasiliano bravo a spingere in rete con un tap-in vincente il passaggio di Hojlund scappato alla marcatura di De Winter. Nel secondo tempo a caccia del pari, gli uomini di Allegri si fanno più aggressivi e sono decisi nel possesso palla, cercando di scardinare la difesa dei campioni d’Italia. Ma ancora una volta a centrare l’obiettivo sono i campani, con Hojlund che al 64′ attacca bene la profondità prendendosi gioco di De Winter per poi calciare defilato in maniera potente battendo Maignan in diagonale. Alla fine, nonostante l’arrembaggio finale dei rossoneri, Conte manda ko Allegri 2-0, col capitolo conclusivo, come detto, il 22 dicembre contro la vincente della sfida tra Bologna e Inter, in programma venerdì.

Napoli – Milan

Gol: 39′ Neres , 19′ st Hojlund

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic ; Juan Jesus , Rrahmani , Di Lorenzo ; Politano (32′ st Mazzocchi ), McTominay , Lobotka , Spinazzola (36′ st Gutierrez ); Neres (43′ st Vergara ), Elmas (32′ st Lang ), Hojlund (36′ st Lucca ). In panchina: Contini, Ferrante, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara. Allenatore: Conte

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , De Winter (24′ st Athekame ), Pavlovic ; Saelemaekers (24′ st Fofana ), Loftus-Cheek , Jashari (30′ st Modric ), Rabiot , Estupinan ; Pulisic , Nkunku . In panchina Terracciano, Torriani, Ricci, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani.Allenatore: Allegri

Arbitro: Zufferli