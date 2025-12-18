Entra con la forza in un veicolo e ruba orecchìni in diamanti: arrestato rapinatore

Milano – Un uomo di 50 anni è stato messo agli arresti domiciliari perché ritenuto di una rapina aggravata commessa lo scorso 29 Settembre nei confronti di una donna di 49 anni. La vittima, dopo aver parcheggiato la propria auto, è stata aggredita da un uomo che, dopo aver aperto la portiera, è entrato nel veicolo, immobilizzando la donna e rubandole un paio di orecchini in diamanti dal valore di 100.000 euro. L’uomo è scappato poi a bordo di uno scooter. Gli investigatori attraverso le telecamere sono riusciti a ripercorrere le vie di fuga e a rinvenire lo scooter utilizzato dal rapinatore. L’uomo è stato arrestato Lunedì pomeriggio in zona San Siro.