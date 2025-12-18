“Ndrangheta e Logistica” nella provincia di Alessandria: le indagini hanno portato ad altri soggetti implicati, il processo a gennaio

Alessandria – A gennaio inizierà il processo a carico di un un pregiudicato alessandrino, già coinvolto e condannato in precedenti inchieste per una lunga serie di reati (dal riciclaggio alla ricettazione, fino a furti ed estorsioni) e in contatto con soggetti legati alla ‘Ndrangheta. Le indagini hanno interessato le province di Alessandria, Torino, Savona e Bolzano e hanno portato al sequestro di otto beni immobili, tre imprese attive nella logistica, 58 mezzi e 21 rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in circa 3 milioni di euro. Il nucleo familiare coinvolto riguarda, oltre al capofamiglia (pregiudixato), il figlio e la moglie oltre ad altri due pregiudicati indiziati, in concorso, di intestazione fittizia di beni. Secondo quanto emerso, nonostante precedenti attività investigative e condanne, il principale imputato avrebbe continuato a operare nel settore della logistica, riuscendo nel tempo ad accumulare un ingente compendio patrimoniale attraverso attività ritenute poco chiare. Tutto ciò ha portato all’adozione della misura di prevenzione patrimoniale, ritenuta centrale nella strategia di contrasto alle Mafie. Nei giorni scorsi, davanti al Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, si è aperta la fase in contraddittorio che dovrà stabilire l’eventuale confisca definitiva dei beni e l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.