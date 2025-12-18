Nuove raffiche di incidenti sulle strade per Genova : traffico rallentato

Genova –Di nuovo raffica di incidenti a Genova nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre. Per fortuna non si registrano feriti gravi, ma le conseguenze sul traffico sono inevitabili. Il primo caso poco prima delle 8 sulla sopraelevata, in direzione levante, con un motociclista di 35 anni portato in codice giallo – media gravità – all’ospedale Galliera. Sul posto, la Croce Verde Genovese. Dopo le 9, altro incidente sempre in sopraelevata, sempre verso levante: ad avere la peggio, un altro motociclista di 28 anni, portato all’ospedale Galliera in codice verde dalla Croce Verde di Pontedecimo. In tutti i frangenti è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico. Quasi contemporaneamente, un altro caso sull’A7, tra Bolzaneto e Genova Ovest, con un’automobilista di 65 anni portata al Villa Scassi in codice giallo dalla Croce Verde Genovese.Per finire, altri casi a Rivarolo, in via Albinoni, dopo le 10, con un motociclista 30enne coinvolto e la Croce Azzurra di Fegino sul posto, e a Sampierdarena, con un altro motociclista, un 60enne, portato al Villa Scassi in codice giallo dalla Croce d’Oro di Sampierdarena.