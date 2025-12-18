Pallacanestro Eurolega – Non riesce il bis a Milano: decisivo l’ultimo quarto contro Fenerbahce

Milano ( Olimpia Milano – Fenerbahce 72-87) – Dopo Panathinaikos, Virtus Bologna e Real Madrid, all’Olimpia Milano non riesce il poker in una settimana. La squadra di Peppe Poeta crolla nell’ultimo quarto e cede al Fenerbahce per 87-72 nel diciassettesimo turno di Eurolega. Una sconfitta maturata negli ultimi dieci minuti, con le energie che sono completamente mancate all’Olimpia, che comunque ha dovuto inseguire gli ospiti per tutto il match. In classifica Milano è 9-8 e resta sempre in scia del decimo posto, mentre i turchi si riprendono subito dopo il ko casalingo con il Pana.Nei primissimi minuti i padroni di casa restano a contatto, ma Horton-Tucker inizia a trascinare i turchi: alla prima pausa breve il tabellino è sul 19-11. L’Olimpia prova ad aggrapparsi a Brooks e Shields, ma le due triple in successione di Colson portano la Beko fino al +10. All’intervallo gli ospiti sono ancora avanti, sul 40-32. Gli uomini di Poeta si risvegliano dopo la pausa lunga: LeDay entra in ritmo e inizia a segnare, poi le due triple di fila di Shields sul finire del periodo spingono l’Armani fino al -1. Gli ospiti non si lasciano intimorire dal rientro biancorosso: Horton-Tucker e Boston Jr. sono una furia nei seicento secondi finale, con il Fener che scappa via e va a chiudere sul 87-72. Decima vittoria in sedici appuntamenti per il Fenerbahce, ottava sconfitta per Milano.

Olimpia Milano – Fenerbahce

Parziali: 11-19/ 21-21/ 23-16/17-31

Olimpia Milano: Brown 2, Ellis 13, Booker 10, Brooks 18, LeDay 4, Ricci, Vogogna, Guduric 13, Shields 10, Nebo 2, Totè, Dunston. Coach Poeta

Fenerbahce: Bacot 13, Birsen, Baldwin 13, Melli 2, Horton-Tucker 23, Mahmutoglou, Boston 11, Biberovic 14, Hall 4, Zagars, Colson 20, Birch. Coach Jasikevicius