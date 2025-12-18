Pallacanestro Serie B – Continua il periodo nero per il Monferrato Basket: sconfitto da Lumezzane

Lumezzane ( Luxarm Lumezzane – Monferrato Basket 89-85) – Reduce da una lunga serie di sconfitte e dopo avere osservato il turno di riposo, la Novipiù Monferrato Basket torna in campo nell’infrasettimanale sul parquet del “Pala LumEnergia” per affrontare Lumezzane. La LuxArm di coach Ciarpella, allenatore giovanissimo, può contare su un roster profondo e vario a livello di età ed esperienza che tuttavia ha incontrato qualche difficoltà nel girone d’andata del campionato di B Nazionale occupando la quintultima posizione in graduatoria. Assente nelle file dei Rossoblù Lorenzo Zangheri.Tre giocatori della MB chiudono la partita in doppia cifra. Zanzottera si ferma a 10 punti, superato di una realizzazione da Rupil; Guerra mette a referto 15 punti e 7 assist, disputando una partita più che positiva; Martinoni, un rebus per la difesa della LuxArm, chiude il match con 27 punti, 13 rimbalzi e +35 di valutazione. All’intervallo lungo la MB aveva una percentuale di realizzazione del 55% (1/7 da tre), mentre la LuxArm era al 49%. A fine partita, le percentuali realizzative delle due squadre sono molto simili, come dimostra il punteggio finale. La MB scende al 47,1% (6/27 da tre), mentre Lumezzane chiude al 47,5%. Anche la lotta a rimbalzo è molto equilibrata (38-35 per i padroni di casa), mentre la MB ha nettamente superato la LuxArm nel numero di assist (17-9).

Luxarm Lumezzane – Monferrato Basket

Parziali: 24-23; 45-47; 61-67

Luxarm Lumezzane: : Hrstic 28 (5/8, 2/7), Varaschin 16 (7/10), Kekovic 12 (5/8, 0/2), Siberna 11 (1/4, 1/2), Galassi 9 (2/7, 1/2), Angarica 6 (3/3), Piccionne 5 (1/2, 0/2), Sipala 2 (0/1 da tre), Deminicis (0/1). Ivanovskis, Gelfi, Valle n.e. All. M. Ciarpella.

Monferrato Basket: Martinoni 27 (12/15, 1/3), Guerra 15 (2/4, 1/5), Rupil 11 (3/6, 1/8), Zanzottera 10 (3/6, 1/3), Marcucci 8 (4/6, 0/2), Caglio 8 (0/1, 2/4), Osatwna 6 (3/5, 0/1), Osagie (0/1 da tre), Dia, Mossi. Quaroni, Iacorossi n.e. All. F. Corbani.