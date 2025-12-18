Prostituzione, sei arresti: smantellato sodalizio attivo tra Alessandria e Vercelli

Vercelli – Su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, la Polizia di Stato di Vercelli ha eseguito misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti residenti tra Alessandrino e Torinese. In campo anche personale della Squadra Mobile e della Questura, supportata dalle Squadre Mobili di altre province piemontesi e da unità speciali e cinofile. Gli indagati sono gravemente indiziati, in concorso, del reato di favoreggiamento della prostituzione. Al termine delle attività, sei soggetti sono stati associati alla casa circondariale di Vercelli.Gli accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire l’operatività di un sodalizio strutturato, dedito all’organizzazione e gestione di case di prostituzione attive a Vercelli, Casale Monferrato, Alessandria e Asti. Le donne presenti nelle strutture, tutte di nazionalità cinese, sono state identificate. Cinque di loro, risultate irregolari sul territorio nazionale, sono state denunciate e raggiunte da provvedimento di espulsione del prefetto, con ordine del questore. Nel corso delle perquisizioni negli appartamenti e in altri immobili riconducibili agli indagati, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato ingenti somme di denaro.