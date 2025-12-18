Studente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo

Sesto San Giovanni (Mi) – Uno studente diciottenne dell’istituto superiore De Nicola di via Saint Denis di Sesto San Giovanni è stato accoltellato all’addome alle 12.40 di mercoledì 17 dicembre davanti alla scuola che frequenta. Il ragazzo di origini egiziane è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice rosso al Niguarda: stando alle prime informazioni, non è in pericolo di vita.Secondo una ricostruzione ancora da confermare, lo studente sarebbe stato aggredito da tre connazionali: probabilmente il movente del raid va ricondotto a una lite avvenuta il giorno prima all’interno di un autobus. In via Saint Denis sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia di Sesto San Giovanni per accertare quanto accaduto e identificare i tre aggressori in fuga.