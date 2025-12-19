Campari vende per un’operazione da 100 milioni di euro 

Novi Ligure (AL) – Campari Group cede amaro Averna e mirto Zedda Piras: ad acquisire i marchi storici è stata Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, del Disaronno e dei vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Nel 2025, il gruppo ha annunciato le cessioni di uno stabilimento di produzione e co-packing australiano in marzo, e di Cinzano in giugno, che rappresentano complessivamente il 3% circa delle vendite nette. Inoltre, a ottobre, Campari Group, attraverso Dioniso Group (la joint venture 50/50 con Moët Hennessy), ha annunciato la vendita di Tannico, la piattaforma italiana di e-commerce di vini e spirit, a un player privato del settore. I proventi totali derivanti da queste cessioni, inclusa la vendita di Averna e Zedda Piras, superano i 210 milioni. Per Campari “La cessione di Averna e Zedda Piras segna un ulteriore passo fondamentale nella strategia di razionalizzazione del portafoglio – ha dichiarato Simon Hunt, chief executive Officer-Campari Group – con l’obiettivo di concentrarci su un minor numero di iniziative, ma di maggiore impatto strategico, mentre continuiamo a favorire la riduzione della leva finanziaria, come evidenziato nel Capital Markets Day. Siamo entusiasti di firmare questo accordo”. L’operazione consentirebbe la creazione di una società di nuova costituzione (NewCo) cui saranno conferiti i business di Averna e Zedda Piras, inclusi la proprietà intellettuale, il magazzino di prodotti finiti, alcuni dipendenti, gli stabilimenti produttivi di Caltanissetta in Sicilia (per Averna), e Alghero in Sardegna (per Zedda Piras). Nell’ambito della transazione e con efficacia a partire dalla data del closing, Illva Saronno Holding S.p.A. e Campari Group hanno stipulato un accordo transitorio per le attività produttive di blending e imbottigliamento di Averna nello stabilimento italiano di Campari Group a Canale e un contratto di distribuzione temporaneo in base al quale Campari Group continuerà a commercializzare Averna e Zedda Piras in alcuni mercati selezionati come Germania, Austria e Svizzera, prima del passaggio alla struttura commerciale di Illva Saronno Holding Spa. La chiusura dell’operazione è prevista entro la prima metà del 2026.