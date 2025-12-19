Furto in gioielleria: arrestate due donne

Omega (Vb) – I Carabinieri della stazione di Omegna, supportati dai militari della stazione di Gravellona Toce, nella giornata di ieri hanno arrestato due donne, rispettivamente di 22 e 49 anni, domiciliate nella provincia di Novara, per furto aggravato in concorso. Le due donne sono ritenute responsabili del furto di un ciondolo in oro, dal valore di 600 euro, perpetrato nella giornata di ieri ai danni di una gioielleria. Il titolare dell’attività commerciale, accortosi poco dopo dell’ammanco, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che si sono subito messe alla ricerca delle sospettate. Pochi minuti dopo, una pattuglia dei Carabinieri di Gravellona Toce ha rintracciato le due donne all’interno di una gioielleria di quel centro, mentre stavano visionando orecchini d’oro. Le sospettate sono state quindi accompagnate presso la Stazione di Omegna per accertamenti. La successiva perquisizione dell’autovettura in uso alle due ha permesso di rinvenire il ciondolo asportato poco prima. Le due sono quindi state arrestate e associate presso la camera di sicurezza della Stazione di Verbania, in attesa di udienza di convalida.