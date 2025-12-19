Furto sull’autobus 90: gli ruba l’iPhone e scappa, subito arrestato

Milano – Era sull’autobus, con il cellulare tra le mani. Uno sconosciuto in un attimo gli ha strappato via l’iPhone, rubandoglielo. Il furto è avvenuto intorno alla mezzanotte di Giovedì, a bordo della 90, all’altezza di via Vitruvio, in zona centrale. L’uomo, di 25 anni di origine marocchina, non è andato tanto lontano con il bottino. E’ stato arrestato appena sceso dal mezzo dagli agenti delle volanti della Questura di Milano. A chiedere l’intervento della Polizia è stata la stessa vittima , un uomo italiano di 35 anni, che ha contattato il 112: i poliziotti erano già in zona , impegnati in servizio di controllo del territorio. Per il giovane le manette sono scattate con l’accusa di furto con strappa.