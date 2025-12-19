Incendio capannone a Casal Cermelli: nuovi sopralluoghi in mattinata

Casal Cermelli (Al) – L’incendio divampato ieri sera in un capannone della azienda Bioland, in strada vecchia Casal Cermelli, è stato domato. Quattro squadre di Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenute prontamente e hanno proseguito le operazioni di spegnimento per tutta la notte, affiancate da Arpa Piemonte e dai tecnici della Provincia di Alessandria. Intanto il monitoraggio prosegue e non si registrano criticità ne rilevano emissioni allarmanti. Questa mattina Arpa e Provincia effettueranno un nuovo sopralluogo congiunto sul posto.

