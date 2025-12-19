Incidente sul lavoro in A10: operaio cade in una scarpata

Genova – Incidente sul lavoro in autostrada dove questa notte un operaio di 51 anni è finito in una scarpata da un viadotto della A10 nel tratto tra Arenzano e Genova Prà. L’uomo, un’ operaio della impresa segnaletica, era al lavoro per riportare a tre corsie la carreggiata dopo la rimozione di un cantiere della galleria Terrarossa. Secondo una prima ricostruzione, durante l’installazione dell’ultimo cartello, quello di fine lavori, l’uomo è scivolato lungo la scarpata adiacente per otto metri. L’impresa stava lavorando all’interno del tratto tra Arenzano e Prà che era già stato precedentemente chiuso. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, 1l 118 e l’automedica. I pompieri hanno raggiunto l’operaio con l’autoscala e lo hanno riportato al piano strada. L’uomo di 51 anni è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso. E’ cosciente e le sue condizioni non sembrano gravi