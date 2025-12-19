Morto l’uomo vittima di un incidente stradale in via Bensi

Alessandria – Alex Puppo, 47 anni, coinvolto nell’incidente stradale del 6 Dicembre scorso, è morto ieri in ospedale. Era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il sinistro era avvenuto in via Maria Pensi. al quartiere Cristo. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia municipale alessandrina, e i soccorritori del 118 che lo avevano stabilizzato sul luogo del sinistro. Quindi il trasferimento in ospedale dove, purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Si tratterebbe di un incidente autonomo: l’automobilista ha perso il controllo della vettura finito contro auto in sosta probabilmente a causa di un malore.