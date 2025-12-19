Preso trafficante a Torino: aveva addosso 18 mila euro in contanti

Torino – La sera di Mercoledì 17 Dicembre nel corso di un controllo stradale di routine sul territorio cittadino, una pattuglia della stazione di Cumiana, ha fermato un’auto condotta da un uomo di 33 anni di Pinerolo. L’uomo è apparso molto nervoso e ha palesato insofferenza al controllo: dopo aver tentato di disfarsi di un involucro in cellophane, prontamente recuperato, ha aggredito i militari dell’Arma. I Carabinieri hanno potuto accertare che l’involucro in questione contenesse circa 15 grammi di hashish mentre l’immediata perquisizione personale e del veicolo ha permesso agli operatori di recuperare un somma di denaro superiore ai 18 mila euro, in banconote di piccolo taglio. Nella successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato altra droga, oltre a tre bilancini di precisione tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.