Una “rete di imprese” per salvare Valenza?

Valenza (AL) – Che Valenza stia attraversando una crisi improvvisa ma prevedibile non è un mistero. Se dai spazio a grossi marchi del settore orafo, l’artigianato valenzano, famoso nel mondo e vera linfa vitale dell’economia valenzana, muore. LO capiva anche un bambino ma qualcuno della giunta valenzana non l’ha capito. Per salvare il salvabile si pensa di dar vita a una rete di imprese che collaborino per lo sviluppo di attività comuni alla ricerca di nuovi mercati. Nel progetto rientra anche la formazione di giovani per ridare vigore e competenza alla mano d’opera specializzata. Per questo è stato siglato un accordo preliminare in attesa della conferma dei presidenti delle associazioni di categoria e dei sindacati. I prossimi giorni prevedono un’analisi più completa della situazione, partendo dai dati emersi nel tavolo che parlano di 600 accordi di Fsba, il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato che costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015. Sarà possibile stipularlo da gennaio.