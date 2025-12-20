Calcio Serie A – La Juve si avvicina al 4 posto grazie alla vittoria sulla Roma

Torino ( Juventus – Roma 2-1) – Nel big match della 16a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-1 la Roma e si porta a -1 dal quarto postooccupato proprio dai giallorossi. Il primo tempo dell’Allianz Stadium si accende solo nel finale, quando Conceiçao prima sfiora il gol al 43′ (ottima parata di Svilar) e poi lo trova subito dopo con un preciso diagonale. Ben più divertente la ripresa, iniziata alla grande dai padroni di casa che assaltano la Roma e trovano il raddoppio al 70′ con il primo gol in Serie A di Openda: Svilar respinge il colpo di testa di McKennie, l’americano recupera la ribattuta e serve il belga che a porta vuota non sbaglia. Al 75′ Baldanzi accorcia le distanze, arrivando per primo sulla ribattuta di Di Gregorio bravo a opporsi a Ferguson. I capitolini ci provano in ogni modo, ma rischiano tantissimo all’80’ quando il palo nega a Yildiz la gioia del gol.

Juventus – Roma

Gol: pt 44′ Conceicao; st 25′ Openda, 30′ Baldanzi

Arbitro: Sozza