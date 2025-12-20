Calcio Serie B – Coda non basta alla Samp: pari a Padova per 1-1

Padova ( Padova – Sampdoria 1-1) – Pareggio con qualche rimpianto per la Sampdoria, che a Padova non riesce a sfatare il tabù trasferta. Un punto che muove (poco) la classifica, al termine di una partita giocata molto bene nel primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al goal di Coda, ma con il rammarico per non aver chiuso i conti nonostante diverse buone occasioni, tra cui un palo dello stesso Coda e una rete annullata a Depaoli. La ripresa inizia con una doppia occasione al 50′ per Barak e Venuti, poi il esce il Padova, che si divora un goal con Gomez e pareggia con Fusi, l’argentino ha anche la palla per il 2-1 ma spreca al 73′. Nel finale la Samp è volenterosa, ma non riesce a sfondare. Il gol del vantaggio al 19′: ripartenza ospite con De Paoli che cavalca sulla fascia, poi cambia gioco su Coda. Il bomber controlla, sterza e, da dentro l’area fa partire un destro perfetto insaccando il pallone dello 0-1 all’incrocio dei pali lontano. I Blucerchiati reggono fino al 64′, minuto in cui sono costretti a capitolare: Varas per Bortolussi in area, arriva Fusi che trova il varco per bruciare Ghidotti fissando l’1-1.

Padova – Sampdoria

Gol: pt 19′ Coda; st 64′ Fusi

Padova (3-5-2): Sorrentino ; Faedo , Sgarbi , Perrotta ; Capelli , Fusi (79′ Di Maggio ), Crisetig (56′ Seghetti ), Varas , Barreca (74′ Ghiglione ); Bortolussi (74′ Baselli ), Gomez (79′ Buonaiuto ). All. Andreoletti.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti ; Venuti (65′ Ferrari ), Abildgaard , Hadzikadunic ; Depaoli , Conti (46′ Benedetti ), Henderson , Barak (80′ Pedrola ), Ioannou ; Pafundi (46′ Cherubini ), Coda (71′ Çuni ). All. Gregucci.

Arbitro:Ayroldi di Molfetta.