Calcio Serie B – Poker del Monza sulla Carrarese: secondo posto in classifica

Monza ( Monza – Carrarese 4-1) –Nell’ultima gara casalinga del 2025 un grande Monza supera 4-1 la Carrarese e saluta nel modo migliore i suoi tifosi prima del Natale, che trascorrerà al secondo posto solitario. Buona partenza dei padroni di casa, che attaccano e schiacciano i toscani. Al 3’ Keita sprinta e mette in mezzo per Ciurria, che scarica col sinistro in corsa: Bleve blocca. Il vantaggio meritato arriva al 19’ e porta la firma di Birindelli, che si regala il terzo gol in campionato con una prodezza. Corner di Keita, la difesa ospite devia e il numero 19 scaraventa in rete con un destro pazzesco di prima intenzione. Il Monza non si demoralizza e al 32’ va vicinissimo al 2-0. Sul cross di Azzi, Ciurria fa da sponda in mezzo dove ci provano prima Dany Mota e poi Ravanelli, ma la Carrarese si salva. Arrembante la squadra di Bianco che merita il secondo gol. Il 2-0 arriva al 41’, ma Dany Mota è in fuorigioco al momento di ribattere in rete dopo la respinta di Bleve su Pessina e si resta sul 1-0. Finalmente al 41’ arriva il primo rigore in campionato a favore del Monza, per fallo sempre di Illanes su Dany Mota, ma Perenzoni cambia ancora idea e in questo caso giustamente, perché il contatto è fuori area. I biancorossi vorrebbero però il cartellino rosso per il numero 4 ospite che non arriva. Sembra una maledizione anche al 44’, quando viene annullato il 2-0 di Delli Carri per fuorigioco, ma la rete viene poi convalidata. Il copione del match non cambia a inizio ripresa, con la squadra di Bianco che attacca e trova il tris al 55’. L’azione parte da un generosissimo Dany Mota a sinistra, poi in mischia Ciurria libera con intelligenza Birindelli, pronto ad infilare in rete il 3-0. Prima doppietta in carriera per il grande protagonista del pomeriggio, Samuele Birindelli, che manda in delirio l’U-Power Stadium.La Carrarese trova il gol dell’orgoglio al 74’, col sinistro del nuovo entrato Distefano e prova a crederci ancora. Il Monza però non ha intenzione di mollare e al 84’ serve il poker. Splendida giocata di Colombo che serve Petagna, freddo nel controllo e nel sinistro secco. Secondo gol in campionato per l’attaccante e 4-1 per il Monza.

Monza – Carrarese

Gol: 9’pt Birindelli , 44’pt Delli Carri, 10’st Birindelli , 29’st Di Stefano, 39’st Petagna

Monza (3-4-2-1): Thiam ; Ravanelli (40’st Bakoune ), Delli Carri , Carboni ; Birindelli , Obiang (22’st Colombo ), Pessina , Azzi (30’st Capolupo ); Ciurria , Keita (22’st Alvarez ); Dany Mota (22’st Petagna ). All. Bianco .

Carrarese(3-4-2-1): Bleve ; Ruggeri , Illanes (1’st Oliana ), Imperiale ; Zanon (13’st Bouah ), Schiavi (35’st Rubino ), Zuelli , Cicconi ; Finotto (13’st Melegoni ), Parlanti (1’st Di Stefano ); Abiuso . All. Calabro .

Arbitro: Perenzoni di Rovereto