Calcio Serie B -Troppo forte la capolista: ma aquilotti sfortunati

Frosinone ( Frosinone – Spezia 2-1) – Una sconfitta annunciata contro la prima della classe, lo Spezia perde per 2-0 a Frosinone in una partita che è stata aperta a qualunque risultato. La squadra di Donadoni dopo 4′ va già vocina al vantaggio: Soleri colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. A sorpresa però arriva il vantaggio dei ciociari: dopo un corner dalla destra, Monterisi prova a colpire, il pallone viene raccolto nell’area piccola da Bracaglia che la mette in rete. Passano 9’e i padroni di casa colpiscono un palo, con lo Spezia messo male: Kvernadze riceve palla sulla sinistra e scarica il destro, con Mascardi immobile. Una buona occasione per pareggiare capita ad Artistico, davanti a Palmisani al 40′, ma Monterisi lo ferma co precisione. Nella ripresa stesse formazioni. All 8′ gran confusione in area spezzina, con l’uscita a vuoto di Mascardi, poi la ribattuta di un difensore che devia sulla traversa il tocco di Kousoupias, poi il tap -in di Raimondo che firma il 2-0 ma c’è la segnalazione di fuorigioco. Al 28′ arriva il 2-0: il Frosinone raddoppia Ghedjemis con una girata a mezz’aria su passaggio di Calò. A tre minuti dal novantesimo la bella conclusione del nuovo entrato Esposito, trova la respinta Palmisani che alza in corner. Al terzo di recupero lo Spezia accorcia: grazie a Beruatto, sulla sponda di Vlahovic. Finisce due minuti più tardi: senza che gli ospiti possano provare a pareggiare. Prossimo appuntamento Sabato 27 Dicembre al Picco per Spezia – Pescara.

Frosinone – Spezia

Gol: 16′ Bracaglia , 73′ Ghedjemis , 93′ Beruatto

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia (75′ Marchizza); Calò (84′ Barcella), Cichella (62′ F. Gelli); Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze (84′ Biraschi); Raimondo (62′ Zilli). In panchina. Sherri, Pisseri, Grosso, Corrado, Masciangelo, Vergani, Kone. All. Alvini.

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov (dal 59′ Candela), Cistana; Vignali, Cassata (80′ Lapadula), Nagy (59′ Esposito), Bandinelli, Beruatto; Artistico (70′ Vlahovic), Soleri (70′ Di Serio). In panchina. Loria, Guidi, Verde, Onofri, Candelari, Mateju, Kouda. All. Donadoni

Arbitro: Piccinini di Forlì.