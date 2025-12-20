Calcio Serie C – Nuova sconfitta per l’Alcione: a Zanica si impone l’Albinoleffe per 2-0

Zanica ( Albinoleffe – Alcione Milano 2-0) – Terza sconfitta di fila per l’Alcione Milano che dimostra di essere in un periodo negativo. Sconfitta per 2-0 a Zanica che allunga il periodo buio della squadra di Cusatis che non riesce più ad ottenere risultati utili. Al 5′ i padroni di casa passano: sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpo di testa vincente del difensore cha batte Agazzi. All’8 l’Albinoleffe va vicino al raddoppio: Garattoni conclude da ottima posizione e trova la risposta di Agazzi, il pallone arriva poi a De Paoli che da due pass non riesce a dare forza e precisione al suo tentativo. Al 14′ il gol del 2-0: De Paoli, servito perfettamente da Sali, si porta il pallone sul sinistro e gonfia la rete. L’Alcione non riesce a reagire e si vede per la prima volta al 45′: Pitou se ne va via sulla sinistra ed effettua un cross in area che impensierisce Di Chiara, non perfetto in uscita a bloccare il pallone. Al 66′ incrocio colpito dall’Alcione: colpo di testa in mischia che si infrange sull’incrocio, poi l’azione prosegue con Bright che conclude ma Di Chiara si salva in qualche modo. Nel prossimo turno l’Alcione Milano sarà di scena sul campo della Triestina.

Albinoleffe – Alcione Milano

Gol: pt 5′ Potop, 14′ De Paoli

Albinoleffe (3-5-2): 1 Di Chiara; 2 Barba, 4 Potop, 30 Baroni; 7 Garattoni (85′ Giannini), 6 Astrologo (73′ Agostinelli), 5 Mandelli, 18 Parlati, 25 Ambrosini (70′ Sottini); 11 Sali (73′ Angeloni), 10 De Paoli (84′ Svidercoschi). In panchina: 22 Facchetti, 12 Baldi, 9 Sorrentino, 8 Lombardi, 45 Borghi, 79 Lekaj, 99 Sarr. All. Lopez

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 73 Scuderi, 6 Ciappellano, 25 Parola, 3 Chierichetti (46′ Bertolotti); 8 Muroni (57′ Lopes), 23 Galli, 7 Renault (86′ Samele); 10 Pitou (58′ Bright); 31 Marconi, 11 Morselli. In panchina: 1 Cecchini, 5 Miculi, 33 Invernizzi, 81 Gallazzi, 65 Giorgeschi, 16 Lanzi, 27 Lione, 17 Rebaudo. All. Cusatis

Arbitro: Picardi di Viareggio