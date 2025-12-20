Calcio Supercoppa – Il Bologna passa ai rigori: battuto Inter e raggiunto il Napoli in finale

Riad ( Bologna – Inter 1-1 (4-3 d.c.r) ) – Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20. A sbloccare un match molto intenso e combattuto è un gol lampo di Thuram, che dopo neanche due minuti sfrutta al meglio una splendida iniziativa di Bastoni per insaccare in spaccata a due passi dalla porta. I rossoblù però non si abbattono, rispondono macinando il loro gioco e poco dopo la mezzora trovano il meritato pareggio grazie al rigore assegnato da Chiffi (dopo revisione al monitor) per fallo di mano in area di Bisseck e trasformato da Orsolini. Nella ripresa l’Inter alza i giri del motore, si costruisce un paio di buone occasioni e poi esulta quando Chiffi assegna il rigore per fallo di Heggem su Bonny. Questa volta però il richiamo al monitor porta a una revoca della decisione iniziale. I Nerazzurri vanno più volte vicini al vantaggio con una serie di conclusioni insidiosissime, ma non riescono a far crollare il muro felsineo. In pieno recupero Martinez nega a Fabbian il gol dell’ex con un super intervento che di fatto porta la sfida ai rigori. Dal dischetto è il festival dell’errore, ma il rigore decisivo lo sigla Ciro Immobile, che tiene così vivo il sogno degli emiliani di conquistare un altro trofeo in questo 2025 da sogno. Per Chivu sfuma la chance della prima finale in carriera.

Bologna – Inter

Gol: 2′ Thuram , 35′ rig. Orsolini

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia ; Holm , Heggem , Lucumí , Miranda ; Moro , Pobega (30′ st Ferguson ); Orsolini (17′ st Cambiaghi ), Odgaard (30′ st Fabbian ), Bernardeschi (40′ Rowe ); Castro (30′ st Immobile). Allenatore: Italiano

Inter (3-5-2): Martinez ; Bisseck , De Vrij , Bastoni ; Luis Henrique (26′ st Diouf ), Barella , Zielinski (41′ st Sucic ), Mkhitaryan (26′ st Frattesi ), Dimarco ; Thuram (26′ st Lautaro ), Bonny . Allenatore: Chivu

Arbitro: Chiffi