Chiude la Sacal: 54 dipendenti in mezzo a una strada

Carisio (VC) – I 54 lavoratori della Sacal (Sistema Aeroportuale Calabrese) di Carisiosono stati sospesi dopo la sentenza di liquidazione giudiziale del 21 novembre scorso. Ieri mattina erano davanti ai cancelli dell’azienda in frazione Crocicchio: non sono coperti dalla Cassa Integrazione e l’unico ammortizzatore sociale che ci rimane ora è la Naspi indennità mensile di disoccupazione. Licenziarsi ora è complicato essendo fallita l’azienda e non esistendo più Sacal nessuno trasmette i flussi degli stipendi all’Inps. Così non sono stati versati nemmeno gli ultimi due mesi di cassa. Non basta in quanto Sacal è sotto sequestro giudiziario da settembre per inquinamento e ci sono due persone iscritte nel registro degli indagati. Il sequestro imponeva la bonifica del sito, che non è stata fatta. La situazione è stata fatta presente anche al prefetto di Vercelli venerdì scorso, quando una delegazione della Cgil è stata ricevuta in Prefettura dove è stata chiesta l’apertura di un tavolo specifico sulla situazione della Sacal.