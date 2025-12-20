Incidente a Genova: scooter contro auto, due ragazze ferite

Genova – Poco dopo le 18:30 di ieri si è verificato un’ incidente stradale all’incrocio tra via Rosselli e via Zara, a Genova. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter che procedeva lungo la direttrice di levante e un’autovettura che viaggiava in senso opposto si sono scontrati in modo semi-frontale. L’impatto è avvenuto in un punto nevralgico della viabilità cittadina, già caratterizzato da flussi intensi nelle fasce serali. A seguito dell’urto, la conducente dello scooter, una ragazza di 19 anni, e la passeggera, la sorella di 16, sono state sbalzate sull’asfalto. La guidatrice ha riportato una ferita lacero-contusa a un ginocchio, giudicata seria, ed è stata accompagnata in codice giallo al San Martino. Anche la sorella è stata trasferita nella stessa struttura per controlli precauzionali, senza che siano state segnalate condizioni critiche. Il conducente dell’autovettura, un uomo di 72 anni, è rimasto illeso. Nelle fasi immediatamente successive all’incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri in transito, seguita dalla Polizia Locale, incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e regolare la circolazione.