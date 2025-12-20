Incidente sul lavoro: operaio cade dal cestello camion-gru, è grave in ospedale

Torino – Un incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, Venerdì 19 Dicembre, in piazza Chironi a Torino. Un operaio di 45 anni è caduto mentre stava eseguendo un intervento a bordo del cestello di un camion- grù, da un altezza di circa tre metri e ha battuto violentemente la testa. I sanitari del 118 di Azienda Zero lo hanno soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni sono serie per il trauma cranico subito ma sembra escluso il pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirafiori e gli ispettori dell”Asl di Torino, che conducono le indagini sull’accaduto.