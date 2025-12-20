Minorenni pedinate e violentate: arrestato 19enne

Milano – Un ragazzo di 19 anni ecuadoriano è stato arrestato dai Carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 Agosto 2025 e a Milano il 10 Settembre sempre di quest’anno. I militari del nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Gli investigatori avrebbero individuato il modus operandi dell’arrestato che in entrambi i casi avrebbe scovato la propria preda nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. Avrebbe iniziato un pedinamento delle due giovani di 15 e 16 anni fino alle loro abitazioni dove, una volta aperto il portone di casa, sarebbero state assalite. E’ grazie a dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo: a bordo elettrico con elementi di arancione brillante e con indosso un cappellino da baseball verde che, è risultato, indossare comunemente anche per andare a lavoro. particolarità che hanno permesso di individuarne l’autore