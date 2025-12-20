Pallacanestro Serie A – L’Olimpia sbanca Desio: battuto Cantù 94-89

Desio ( Pallacanestro Cantù – Olimpia Milano 94-89) – L’anticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket va all’Olimpia Milano, che vince il derby con Cantù imponendosi 94-89 e si prende momentaneamente il terzo posto in classifica. La squadra di Poeta si aggiudica un match equilibratissimo, tanto che a 10 minuti dalla sirena finale è 70-69 in favore della squadra di casa. Alla fine, risultano decisivi i 22 punti di Nebo, inutili i 21 di Bortolani per la formazione di Brienza.Una delle partite più sudate della nuova Olimpia di Peppe Poeta sbanca Cantù e si prende il Derby, oltre che il terzo posto insieme a Venezia nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket. Lo suggeriscono sia il risultato, 94-89, che l’andamento del match, equilibrato e in dubbio fino agli ultimi secondi. Questo perché i padroni di casa non mollano nonostante il +7 (29-22 prima, 54-47 poi) dell’intervallo lungo. Anzi, a 10 minuti dalla fine, la squadra di Brienza è addirittura avanti di un punto. Milano, tuttavia, rimonta e la partita sembra finita sul 90-85, ma Ballo e Gilyard dalla lunetta riportano Cantù sul -1 (90-89). A 43 secondi dalla fine, succede di tutto: Ellis sbaglia la tripla del +4, poi inizia il solito gioco di tiri liberi, con Guduric protagonista. Cantù dunque lotta, ma cade: l’Olimpia sale a 8-4 di record grazie ai suoi protagonisti. L’Mvp è Nebo, autore di 22 punti in 26 minuti con 10/12 in area, ma ci sono da registrare pure i 16 di Brooks e i 14 di Guduric, perfetto nei liberi (6/6). Non bastano, invece, i 21 dell’ex Giordano Bortolani: restano 6 i punti dei padroni di casa, al quinto ko di fila.



Pallacanestro Cantù – Olimpia Milano

Parziali: 22-29/25-25/23-15/19-25

Pallacanestro Cantù: 9 Moraschini, 20 Sneed, 11 Ballo, 12 Bortolani, 0 Gilyard, 33 Ajayi, 21 Basile, 10 De Nicolao, 32 Green, 19 Molden. Coach Brienza

Olimpia Milano: 12 Brooks, 16 Leday, 32 Nebo, 3 Ellis, 31 Shields, 20 Bandirali, 5 Ceccato, 42 Dunston, 23 Guduric, 1 Mannion, 17 Ricci, 35 Tote. Coach Poeta

Arbitri: Grigioni, Attard