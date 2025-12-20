Schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai Vigili del Fuoco

Milano – Lo schianto all’una e mezza di notte. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre l’uomo dall’auto. Grave incidente a Milano durante le prime ore di Sabato Dicembre. Ad avere la peggio un automobilista di 73 anni, trasportato in condizioni delicate in ospedale. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno all’una e mezza per un sinistro in via Celoria, zona Città Studi, che vedeva coinvolti un’auto e un bus Atm della linea 54. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un’auto medica e un’ambulanza. Ferito gravemente il conducente dell’auto che è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto il 73enne dalle lamiere, il personale Atm e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno chiarire la dinamica esatta dello schianto.