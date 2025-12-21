Arrestati tre spacciatori nella stessa via di Milano

Milano – Tre arresti per spaccio nel giro di un paio di ore e tutti nella stessa via di Milano. In manette sono finite tre persone, trovate con dosi di droga di diverso tipo da spacciare al momento nei pressi di una discoteca. Il primo arresto è scattato una ventina di minuti prima delle 3 della notte tra Venerdì e Sabato scorso. Gli agenti della Polizia hanno fermato un uomo italiano di 28 anni con precedenti. Con sé aveva 13 grammi di ketamina , cinque di cocaina e 19 pasticche di ecstasy. Esattamente un’ora dopo, alle quattro meno venti, i poliziotti hanno fermato un altro italiano di 22 anni che aveva 16 grammi di cocaina, 0,5 di ketamina, quattro di hashish e 285 euro in contanti. Infine, alle cinque meno venti, un ragazzo di 22 anni marocchino con precedenti è stato fermato dagli agenti della Polizia ed è finito in manette perché aveva quattro grammi di cocaina, 14 di ketamina e varie pasticche.