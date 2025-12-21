Calcio Serie A – Il Toro espugna Reggio Emilia: battuto il Sassuolo 0-1

Reggio Emilia ( Sassuolo – Torino 0-1) – È il Torino a sorridere nella 16ª giornata di Serie A contro il Sassuolo. I granata si impongono 1-0 al Mapei Stadium, dove l’arbitro assegna e poi revoca al 24’ un calcio di rigore a favore dei piemontesi, ai quali viene poi fischiato un altro penalty nella ripresa: questa volta il Var conferma e Vlasic fa 1-0 dal dischetto al 66’. È il gol che decide l’incontro, visto che i Neroverdi di Grosso non riescono a trovare il colpo per pareggiare.A sbloccare il match è allora Vlasic su calcio di rigore al 66’: Doig atterra Simeone in area e il croato fa 1-0 dal dischetto. . Il Sassuolo prova quindi a rispondere al 74’, ma non ci riesce: Laurienté si inventa un grande assist dalla sinistra per la testa di Lipani, che non trova però lo specchio della porta. Muric para invece sia su Simeone che su Maripan e Ngonge, con il Torino che si deve così accontentare dell’1-0. I granata salgono a 20 punti, mentre il Sassuolo resta a 21.

Sassuolo – Torino

Gol: st 21′ Vlasic

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemovic , Doig (34’ st Cande ); Vranckx (18’ st Lipani ), Matic , Koné ; Volpato (34’ st Fadera ), Cheddira (18’ st Moro ), Laurienté (34’ st Pierini ). In panchina .: Satalino, Turati, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All.: Grosso

Torino (3–4-1-2): Paleari ; Tameze (42’ st Casadei ), Maripan , Ismajli ; Pedersen , Asllani (42’ st Biraghi ), Gineitis (13’ st Ilic ), Lazaro ; Vlasic ; Zapata (13’ st Simeone ), Adams (40’ st Ngonge ). In panchina .: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Njie. All.: Baroni

Arbitro: Calzavara