Calcio Serie B -Torna a fare punti la Virtus Entella: 1-1 contro il Sudtirol

Chiavari ( Virtus Entella – Sudtirolese 1-1) –In una partita avara di emozioni l’Entella riesce a trovare il vantaggio con Debenedetti ma si fa rimontare all’ultimo minuto utile da Odogwu. Doppia occasione per l’Entella al 28’, Karic con un po’ di fortuna riesce a sfondare centralmente, chiusura decisiva di un difensore ospite, Franzoni arriva sulla ribattuta e va a calciare, deviazione in calcio d’angolo.Recupero alto del Sudtirol a favorire la conclusione dal limite di Casiraghi, alta.Botta da fuori di Franzoni, una deviazione per poco non inganna Adamonis, Bariti dalla destra disegna un cross perfetto per la testa di Debenedetti che prende il tempo e porta avanti i biancocelesti. Minuto 43, 1-0. In chiusura di primo tempo altra azione simile a quella del gol, questa volta ci arriva di testa Guiu, sul fondo.Debenedetti allarga per l’accorrente Karic, destro potente ma smorzato da una deviazione, Adamonis controlla.Ancora Karic a rendere pericolosi i biancocelesti, imbucata per il centrocampista che prova a superare Adamonis con un tocco sotto, murato.Trova il pari il Sudtirol, dopo una mischia furibonda in area di rigore Odogwu riesce a controllare e a girare in porta. 1-1 al 94’.Franzoni serve Russo che prova il sinistro, fuori. È l’ultima situazione della gara, termina in pareggio al Sannazzari.

Virtus Entella – Sudtirol

Gol: pt 43′ Debenedetti, 90′ Odogwu

Virtus Entella (3-4-2-1): 1 Colombi; 22 Parodi, 6 Tiritiello, 15 Marconi; 7 Bariti (70′ Dalla Vecchia), 4 Nichetti (70′ Portanova), 8 Karic, 94 Mezzoni (89′ Moretti); 24 Franzoni, 11 Guiu (83′ Fumagalli); 19 Debenedetti (83′ Russo). In panchina: 22 Del Frate, 99 Syaulys, 2 Palomba, 5 Lipani, 45 Ankeye, 50 Benali, 81 Bottaro. All. Chiappella

Sudtirol (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli (90′ Masiello), 28 Koller, 94 El Kaouakibi; 7 Zedadka, 17 Casiraghi (88′ Mallamo), 6 Martini, 21 Tait (62′ Coulibaly), 79 Molina; 9 Pecorino (62′ Odogwu), 33 Mekay (84′ Italeng): In panchina: 1 Poluzzi, 3 Bordon, 4 Mancini, 19 Pietrangeli, 24 S.Davi, 23 F.Davi, 46 Brik. All. Castori

Arbitro: Massimi