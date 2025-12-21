Calcio Serie C – Chiudono l’anno con un pari Bra e Juventus U23: finisce 1-1

Sestri Levante ( Bra – Juventus U23 1-1) – Bra e Juventus U23 si dividono i tempi e la posta in palio nell’ultima gara del 2025 con l’1-1 maturato sul campo grazie alle reti di Baldini e Puckza. Per entrambe un passo avanti in classica, ma con qualche rimpianto vista la mole di occasioni create in questo match. Al 5′ passano subito i padroni di casa: scambio tra due attaccanti, con il filtrante alto di Sinani per il compagno, abile a concludere in porta e a sbloccare l’incontro. Al 12′ occasione per la Juventus Next Gen: sfiora il gol del pari la squadra Bianconera con un tiro di Anghelè, bravo Renzetti a deviare in angolo.Al 35′ si fa vedere il Bra: Maressa non sfrutta un rigore in movimento facendosi chiudere in spaccata da Puckza. Nel secondo tempo al 49′ pareggiano gli ospiti: da posizione defilata, Puckza inganna tutti e cerca direttamente la porta, Renzetti sorpreso e punteggio nuovamente in equilibrio. Al 60’di nuovo Bra: Sinani va ad un passo dal gol. conclusione sul primo palo fuori di poco. Al 79′ la squadra di Brambilla: Cudrig conclude di potenza, Renzetti a mano aperta devia fuori.

Bra – Juventus U23

Gol: pt 5′ Baldini; st 49′ Puckza

Bra (3-5-2): 22 Renzetti; 6 Sganzerla, 4 Cannistrà, 31 De Santis; 29 Maressa, 77 Brambilla (74′ Lionetti), 47 La Marca, 8 Tuzza (73′ Campedelli), 3 Rottensteiner (56′ Morleo); 92 Baldini (90’Minaj), 11 Sinani (89′ Chianese). In panchina: 1 Franzini, 12 Menicucci, 9 Di Biase, 17 Fiordaliso, 25 Corsi, 28 Dimatteo, 36 Rabuffi, 72 Cucciniello, 80 Chiabotto. All. Nisticò

Juventus U23 (3-4-2-1): 22 Mangiapoco; 32 Turicchia, 18 Bruganello, 3 Gil; 41 Cudrig, 16 Faticanti, 30 Mazur (46′ Owusu), 7 Puckza; 10 Anghelè, 9 Deme (46′ Okoro); 17 Guerra. In panchina: 28 Bruno, 29 Fuscaldo, 6 Nana, 11 Amaradio, 15 Savio, 19 Vacca, 23 Scaglia, 26 Pagnucco, 31 Martinez, 33 Perotti. All. Brambilla

Arbitro: Pasculli