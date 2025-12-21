Calcio Serie C – Clamoroso al Piola: manita dell’Arzignano alla Pro

Vercelli ( Pro Vercelli – Arzignano V. 0-5) – Straordinaria impresa dell’Arzignano, che rifila una manita alla Pro Vercelli ed espugna il Piola con un clamoroso 5-0. Parte fortissimo l’Arzignano e al 1’ il Piola resta subito gelato. Lakti affonda a destra con una progressione poderosa, calcia verso la porta, Livieri respinge ma sulla ribattuta Mirco Moretti è il più rapido di tutti e deposita in rete lo 0-1, primo sigillo tra i professionisti e avvio da sogno per il Grifo. La Pro Vercelli prova a riorganizzarsi, ma l’Arzignano è compatto, corto e letale nelle ripartenze. Al 15’ i piemontesi faticano a trovare spazi, mentre gli ospiti gestiscono con personalità e al 20’ sfiorano il raddoppio con Moretti e Mattioli. Il 2-0 arriva al 28’: ancora Lakti avvia la transizione, Bernardi riceve sul lato opposto, rientra e calcia, la deviazione inganna Livieri e raddoppia il vantaggio gialloceleste. La Pro Vercelli tenta una timida reazione nel finale di tempo, ma Toniolo salva tutto.Nel secondo tempo al 4’ Bernardi crossa dalla sinistra e Minesso svetta di testa sul primo palo: 0-3 e bomber che sale a quota otto. La partita scivola definitivamente sui binari giallocelesti. Al 24’ è ancora spettacolo: Nanni salta un uomo con un tunnel, resiste a tre avversari e serve un pallone perfetto per l’incornata vincente di Moretti, che firma la doppietta personale. Nel finale c’è spazio anche per il quinto gol: al 43’ Lakti recupera palla e con un diagonale preciso chiude una prestazione magistrale. Al Piola è dominio Arzignano, una vittoria larghissima che racconta personalità, qualità e una serata semplicemente perfetta.

Pro Vercelli – Arzignano

Gol: 1′ Moretti , 28′ Bernardi , 49′ Minesso , 70′ Moretti , 88′ Lakti

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran (dal 58′ Akpa Akpro), Clemente, Coccolo (dal 58′ Marchetti), Pino (dal 46′ Carosso); Iotti, El Bouchataoui, Burruano (dal 58′ Burruano); Rutigliano (dal 58′ Mallahi), Comi, A. Sow. In panchina: Rosin, Haoudi, Ronchi, Huiberts, Zacchera. All. Santoni.

Arzignano Valchiampo (3-5-2): Manfrin; Toniolo, Milillo, Rossoni; Cariolato (dal 76′ Boccia), Bianchi (dal 22′ Castegnaro), Moretti, Lakti, Bernardi (dal 65′ Boffelli); Minesso (dal 76′ Lanzi), Mattioli (dal 65′ Nanni). In panchina: Nespola, Invaso, Damiani, Antoniazzi, Coppola, Valentini. All. Di Donato.

Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema