Calcio Serie C – Novara travolta dall’Ospitaletto: finisce 0-3 la sfida al Piola

Novara ( Novara – Ospitaletto 0-3) –La peggior prestazione stagionale del Novara archivia un girone di andata deludente che vede gli azzurri arrivare alla sosta natalizia in zona play-out. Una squadra povera di gioco, idee, mordente, cattiveria agonistica, incapace di reagire una volta che si è trovata in svantaggio. Senza leader, naufragata nei giocatori di maggiore esperienza, con Lanini impalpabile in attacco, una difesa vulnerabile che è stata messa a ferro e fuoco dalla matricola bresciana Ospitaletto che due stagioni orsono era in Eccellenza.Nella ripresa però la gara diventa un monologo dei lombardi allenati dal pragmatico Andrea Quaresmini, l’allenatore vincente nel doppio salto dall’Eccellenza alla Lega Pro in un biennio. Per l’Ospitaletto è la seconda vittoria in trasferta. Risultato sbloccato dall’attaccante Bertoli che di testa anticipa Citi sul traversone dalla destra di Gualandris. Sesto centro in campionato per il bomber nella passata stagione capocannoniere del girone B con 25 gol nella Varesina. Raddoppia l’esterno Gualandris con una conclusione potente di destro dal limite. Cala il tris ed il punto esclamativo sulla contesa il difensore Sinn da appena dentro l’area con un sinistro di prima intenzione. Il Novara si inchina e subisce fischi di propri tifosi, amareggiati e delusi da una squadra che chiude il 2025 nel peggiore di modi.

Novara – Ospitaletto

Gol: st 11’ Bertoli, 22’ Gualandris, 36’ Sinn

Novara (3-5-2): Boseggia ; Citi , Cannavaro , Di Cosmo ; Agyemang , Basso (16’ st Valdesi ), Ranieri (39’ st Arboscello ), Donadio (28’ st Ledonne ), Dell’Erba ; Morosini (16’ st Alberti ), Lanini . In panchina. Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Foti, Deseri, Cortese, D’Alessio, Faye, Perini. All. Zanchetta

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni ; Gualandris , Sina , Nessi , Sinn ; Guarneri , Ievoli (38’ st Regazzetti ), Panatti , Messaggi ; Gobbi (45’ st Diop), Bertoli (25’ st Torri ). In panchina. Raffaelli, Bevilacqua, Pavanello, Tunjov, Orlandi, Pollio, Casali, De Matteis, Nahrudnyy. All. Quaresmini

Arbitro: Cerea di Bergamo