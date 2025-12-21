Calcio Serie C – Sconfitta per l’Atalanta U23 a Catania: finisce 2-0

Catania ( Catania – Atalanta U23 2-0) –Nel match valido per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie C Sky Wifi 2025/26, l’Atalanta U23 esce sconfitta per 2-0 sul campo del Catania allo stadio Angelo Massimino.La gara si apre con la conclusione di Forte, neutralizzata da Vismara, e con la risposta immediata dei nerazzurri: il tiro da fuori area di Vavassori viene respinto da Dini. Dopo una prima mezz’ora equilibrata, al 30’ viene assegnato un calcio di rigore al Catania per un intervento di Guerini giudicato falloso dall’arbitro Manzo. Dal dischetto Jimenez è preciso e porta in vantaggio i padroni di casa. L’Atalanta U23 prova a reagire e al 35’ capitan Panada sfiora il pareggio con una conclusione dalla distanza, deviata in angolo da Di Tacchio. Al 42’ Vismara si supera con una parata straordinaria su Lunetta, mantenendo il divario a una sola rete.Nella ripresa la gara si complica ulteriormente a causa della pioggia battente, che rende il terreno di gioco quasi impraticabile. I nerazzurri provano comunque a rendersi pericolosi: al 65’ Simonetto calcia verso la porta, ma Dini è attento e blocca la conclusione. Un minuto più tardi è il Catania a sfiorare il gol con Casasola, che colpisce il palo con un tiro di prima intenzione dalla distanza. Al 71’ arriva la doppietta di Jimenez, che è il più rapido ad avventarsi sulla respinta del palo colpito da Rolfini e insacca, chiudendo di fatto la gara.

Catania – Atalanta U23

Gol: 32′ rig., 71′ Jimenez

Catania: Dini, Celli, Allegretto (85′ Raimo), Jimenez, Di Tacchio (C), Quaini (77′ Corbari), Donnarumma, Lunetta (63′ Rolfini), Casasola, Forte (63′ Caturano), Pieraccini. In panchina : Bethers, Coco, Stoppa, Quiroz, Doni, Forti, Martic, D’Ausilio. All: Domenico Toscano.

Atalanta U23: Vismara, Berto, Panada (C), Comi, Cortinovis (56′ Cassa), Cissè (74′ Fiogbe), Guerini (74′ Obrić), Ghislandi (56′ Simonetto), Steffanoni, Levak, Vavassori (84′ Riccio). In panchina : Torriani, Sassi, Plaia, Manzoni, Bonanomi, Idele, Bergonzi. All: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.