Calcio Serie D – Chisola di misura sulla Valenzana Mado: Rastrelli firma l’1-0

Chisola ( Chisola Calcio – Valenzana Mado 1-0) . Vittoria casalinga per il Chisola che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Dino Marola ha superato 1-0 la Valenzana Mado. Tre punti preziosi per la squadra di mister Nicola Ascoli che grazie a questa vittoria si porta a quota 34 punti in classifica chiudendo così al terzo posto il girone d’andata. La Valenzana Mado invece rimane ferma a quota 20 a metà classifica.Nel primo tempo i chisolini fanno la partita, gestendo il possesso e creando diverse occasioni da rete, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa i ritmi si abbassano e al 50’ è la Valenzana Mado a rendersi pericolosa: decisivo il salvataggio sulla linea di Gabriele Casazza.Il Chisola non brilla sul piano dello spettacolo, ma resta compatto e concreto. La svolta arriva all’82’, quando Rastrelli svetta di testa e finalizza al meglio il cross preciso di Daniele Favale, regalando ai Biancoblù tre punti fondamentali. Al triplice fischio il risultato sorride al Chisola, vittorioso per 1-0

Chisola Calcio – Valenzana Mado

Gol: 82′ Rastrelli

Chisola Calcio: Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, D’Iglio (67′ Manduca), Azizi, Favale (87′ Ciccone), Rastrelli, Albisetti (57′ Scienza), Casazza (90’Guzman). Allenatore: Nicola Ascoli.

Valenzana Mado: Canegallo, Ceccarini, Saidi, Greco (84′ Massaro), Maione, Doria, Montini, Palazzolo (67′ Carnovale), Venneri, Toniato (63′ Ciliberto), West. Allenatore: Luca Pellegrini.

Arbitro: Velocci di Frosinone