Calcio Serie D – Coppi stregato per il Derthona: i tortonesi perdono anche contro il Saluzzo

Tortona ( Derthona – Saluzzo 1-3) – Sesta sconfitta in casa, su nove partite, per il Derthona nel girone di andata terminato oggi. I fantasmi del Fausto Coppi continuano ad aleggiare: dopo Varese e Sanremese, oggi anche il Saluzzo espugna Tortona. La squadra di Cacciatore fa la partita: passa in vantaggio al 22′ su calcio di rigore con Dos Santos. Il Derthona nell’unica azione degna di nota al 29′, giunge al pareggio con Turco (seconda rete stagionale). Nel secondo tempo la squadra di Buttu non riesce a reagire, subisce il vantaggio ospite al 12′ st con Valenti e la terza rete al 21′ del st con Rivoira. Nonostante tutto, in virtù della sconfitta di Biellese e Valenzana, del pareggio dell’Imperia, la classifica rimane invariata per il Derthona che si conferma, per la quarta settimana consecutiva, in settima posizione a quota 23 punti (a +6 dalla zona playout), in coabitazione con la Biellese, seguono Imperia a 21, Valenzana Mado a 20, a 19 punti c’è la Lavagnese.

Derthona – Saluzzo

Gol: 22′ Dos Santos , 29′ Turco , 12′ st Valenti , 21′ st Rivoira

Saluzzo(4-3-3): Vespier, Ravera, Magnaldi (24′ st Rossi), Rivoira, Gjergji, Conrotto, Di Lernia, Faridi (30′ st Allasina), Valenti (44′ st Naso), Luz Dos Santos (33′ st Lovaglio), Kone (37′ st Becchio). In panchina: Vendramini, Naso, Ronco, Rossi, Allasina, Lazzaro, Becchio, Lovaglio, Gonella. All.: Giuseppe Cacciatore

Derthona (3-4-1-2):Cizza, Benedetti, Daffonchio (1′ st Gagliardi T.), Marcaletti, Gilli (22′ st Arcidiacono), Nobile, Patti, T. Gerbino, Farrauto (1′ st Tocila), Buongiorno, Turco (36′ st Taverna). In panchina Mandrino, Gagliardi Torriero, La Cava, Disegni, Screpis, Taverna, Arcidiacono, Tocila, De Simone. All. Buttu

Arbitro: El Ella di Milano