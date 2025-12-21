Morto nell’incendio del suo box: il rogo causato forse dalla stessa vittima

Ronco Scrivia (Ge) – L’incendio di un auto che ha causato la morte di Giancarlo Rossi, 76 anni, potrebbe essere stato causato dalla stessa vittima. Secondo quanto riportato dall’Ansa, è una delle ipotesi su cui lavorano gli investigatori dei Vigili del Fuoco. La vittima, appassionata di auto, aveva creato una piccola officina nel suo garage sotto il condominio in cui viveva. E forse, il pomeriggio di tre giorni fa, potrebbe aver usato un saldatore per sistemare un pezzo della parte anteriore della vettura, lasciata in funzione, che ha scatenato un corto circuito e poi le fiamme. Secondo quanto sostenuto dalla famiglia , invece, l’uomo, non stava compiendo nessun lavoro e quindi non sarebbe stato lui a causare l’incendio. Rossi sarebbe stato trovato senza vita vicino ai contatori elettrici perché stava impedendo che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Sul corpo il medico legale non a trovato bruciature e per questo l’ipotesi è che possa essere morto per esalazioni causate dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Pompieri che hanno domato le fiamme e messo in salvo glia abitanti del condomino.