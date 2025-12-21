Pallacanestro Serie A- Seconda vittoria consecutiva per la Bertram: successo su Cremona al PalaRadi

Tortona ( Vanoli Cremona – Bertram Tortona 71-76) – Regalo di Natale anticipato per la Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti, che esce sorridente dalla trasferta del PalaRadi con la Vanoli Basket Cremona, vincendo 71-76. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per i Bianconeri dopo il successo casalingo con il Banco di Sardegna Sassari. Domenica particolarmente positiva per il backcourt americano della Bertram, con una prestazione sugli scudi sia del solito Christian Vital (21 punti con 6/6 ai tiri liberi) che di Prentiss Hubb (18 punti), in netta crescita. Solido anche l’apporto dell’ex Andrea Pecchia, che chiude con 9 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.Inizio promettente dall’arco per la Bertram con due triple consecutive di Vital e Hubb, mentre la Vanoli fa sentire fin da subito la sua fisicità, costringendo Olejniczak a due falli nei primi minuti. L’equilibrio regna sovrano al PalaRadi, con le squadre che si rispondono a distanza con parziali e controparziali. Sul finale di primo quarto, è Vital show con otto punti in fila che valgono il 22-20 Bianconero.La scia d’entusiasmo di fine primo quarto si estende nell’inizio del secondo, con cinque punti in fila di capitan Baldasso che valgono il temporaneo +7 (24-31). L’energia del Derthona non si esaurisce, toccando il +11 (29-40) con 3:09 sul cronometro, ma una tripla dall’angolo e un layup di Durham riavvicinano la Vanoli. Nel finale di quarto è un’altra tripla di Hubb che segna il 36-45.L’orgoglio di Cremona viene fuori a inizio secondo tempo, con la tripla di Willis che riavvicina i padroni di casa sul -5 (40-45). La seconda frazione del terzo quarto, però, è tutta a tinte bianconere, con due schiacciate poderose di Vital e Gorham; la Bertram, inoltre, ritocca il massimo vantaggio della gara sul +14 (50-64) dopo una tripla dall’angolo dell’ex di giornata Pecchia.La domenica continua a sorridere alla Bertram negli ultimi dieci minuti di gioco, con il ritmo che rallenta copiosamente rispetto ai primi trenta minuti della gara. Il finale, però, è nuovamente al cardiopalma: una tripla di Ndiaye riduce lo svantaggio solamente a due possessi (71-76) con un minuto da giocare, ma il Derthona rimane solido e ritorna a casa con la vittoria in tasca.

Vanoli Cremona – Bertram Tortona

Parziali: 20-22/36-45/50-64

Vanoli Cremona: Anigbogu 10, Willis 20, Jones 3, Casarin 4, Grant 2, Galli, Veronesi 9, Burns 2, Durham 15, Ndiaye 9. All. Brotto.

Betram Tortona: Vital 21, Hubb 18, Gorham 7, Pecchia 9, Chapman 4, Bresciani N.E., Di Meo N.E., Tandia N.E., Baldasso 7, Olejniczak 2, Biligha 4, Riismaa 4. All. Fioretti.

Arbitri: Perciavalle di Torino, Valzani di Taranto, Bartolomeo di Brindisi.