Pallacanestro Serie A2- Passo falso Urania: gioisce Roseto

Milano (Urania Milano – Liofilchem Roseto 69-81) – Sconfitta interna per la Wegreenit Urania Milano che cede a Roseto all’Allianz Cloud, 69-81. Gara nelle mani degli ospiti per larghi tratti, i Wildcats illudono con il rientro propiziato da Taylor e Sabatini nel quarto periodo, la Liofilchem scappa di nuovo nel finale trascinata da Cannon e Robinson.Sfida ad alto ritmo in avvio, Sabatini prova ad accendere l’attacco della Wegreenit ma senza risultato, prosegue la fuga della Liofilchem che tocca la doppia cifra con Laquintana e Cannon protagonisti, 14-27 alla prima sirena. Difesa non pervenuta dei Wildcats che concedono canestri troppo facili soprattutto in vernice, la squillo arriva nella metà campo offfensiva con Amato che ispira Cavallero, 22-31. Urania non approfitta di un calo di tensione degli uomini di coach Bassi, Cinciarini punisce i rossoblu, 22-34. Sale il nervosismo nei padroni di casa, tecnico a D’Almeida, Tsetserukou e Laquintana mettono canestri importanti, Milano cerca di metterci più energia ma resta solido il vantaggio abruzzese dopo il botto al curaro dell’ex Landi, 28-41. Il finale di quarto è ancora favorevole a Cannon e compagni, 30-44 a metà gara. Ci provano con orgoglio capitan Amato e compagni ma restano le amnesie difensive ben sfruttate da Cannon, 44-53. Si alza ulteriormente il ritmo, Milano si batte senza mai riuscire a tornare realmente a contatto, 55-62 alla penultima sirena.Urania versione combattente in avvio di ultima frazione, Lupusor e Taylor riportano i rossoblu ad un solo punto, 61-62. Roseto si affida al solito Cannon, Morgillo prova ad arginare il centro avversario, arriva il sorpasso con il tap-in vincente di Cavallero, 65-64. Uno sfortunato antisportivo a Sabatini spegne il fuoco milanese, Robinson sigilla il contro sorpasso, 67-68. Momento magico che evapora per la Wegreenit che subisce la tripla dall’angolo di Cinciarini, altro botto di Robinson che sembra dare l’abbrivio definitivo alla fuga della Liofilchem, 68-77. Non ci sono acuti dei Wildcats nel finale che Roseto amministra con pazienza, 69-81.

Urania Milano – Liofilchem Roseto

Parziali: 14-27, 16-17, 25-18, 14-19

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 19 , Gherardo Sabatini 15 , Matteo Cavallero 11 , Ion Lupusor 8 , Alessandro Morgillo 8 , Andrea Amato 5, Ursulo D’almeida 3 , Morgan Rashed 0 , Roko Rogic 0 , Luca Rossi 0 , Gabriele Calvio 0 , Stefano Bracale 0. Coach Cardani

Liofilchem Roseto: Jalen Cannon 19 , Justin Robinson 19, Kiryl Tsetserukou 9 , Tommaso Laquintana 8, Daniele Cinciarini 8 , Marco Timperi 6, Aristide Landi 6 , Antonino Sabatino 4, Alessio Donadoni 2, Danilo Petrovic 0, Filippo Gaeta. Coach Bassi