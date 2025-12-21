Pallacanestro Serie A2- Torino domina contro Orzinuovi: sono sei vittorie di fila

Torino ( Basket Torino – Blu Basket Orzinuovi 99-66) – Una prova praticamente perfetta per estendere la serie positiva a sei vittorie consecutive. La Reale Mutua Basket Torino domina dall’inizio alla fine contro il Gruppo Mascio Bergamo nell’ultimo match prima delle feste natalizie, con una prestazione esemplare da parte di tutto il gruppo di coach Moretti. I gialloblù hanno affondato il piede sull’acceleratore fin dalla palla a due e non si sono più guardati indietro, grazie a un’eccellente difesa e un attacco fluido e produttivo. Una prova corale che porta la firma di tutti, dagli americani Teague e Allen, il capitano Matteo Schina – che ha festeggiato i 1000 punti in gialloblù – un Marco Cusin in forma smagliante (per lui 12 punti con 6/6 dal campo) e un preciso Giovanni Severini (massimo stagionale da 16 punti). La fiducia della squadra è alle stelle e Torino così migliora ulteriormente il proprio bilancio a 10 vittorie in 18 partite.

Basket Torino – Blu Basket Orzinuovi

Parziali: 23-12, 36-13, 23-22, 17-19

Reale Mutua Torino: Macio Teague 17 (3/4, 3/8), Giovanni Severini 16 (1/1, 4/5), Robert Allen 16 (5/10, 1/2), Matteo Schina 12 (2/4, 1/3), Marco Cusin 12 (6/6, 0/0), Federico Massone 9 (3/7, 1/4), Davide Bruttini 8 (3/6, 0/0), Umberto Stazzonelli 6 (2/3, 0/0), Lorenzo Tortu’ 3 (0/0, 1/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0).Coach Moretti

Gruppo Mascio Bergamo: Jarvis Williams 17 (7/12, 1/3), Gabriele Stefanini 14 (4/5, 2/4), D’angelo Harrison 10 (0/6, 0/4), Mattia Udom 9 (2/3, 0/4), Nicolo Nobili 7 (1/3, 0/2), Andrea Loro 6 (2/3, 0/6), Matteo Bogliardi 3 (0/0, 1/1), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/2), Axel Piccirilli 0 (0/1, 0/0), Alberto Guiducci 0 (0/0, 0/0), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0).Coach Gabrielli